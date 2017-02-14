Карасев: ЧП в энергетике и дилемма Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Блокада железнодорожных путей в Донбассе продолжается, более того, приобретает угрожающий для страны в целом поворот: Минэнерго подготовило проект положения о введении ЧП в энергетике, обсуждаются возможные веерные отключения электричества.

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В то же время, у блокады есть и явный политический аспект. Об акции уже высказались множество экспертов, народных депутатов, чиновников, в том числе – премьер-министр Владимир Гройсман.

Но – до сих пор не высказался президент Петр Порошенко. Не комментирует происходящие секретарь СНБО Александр Турчинов.

Подобная "молчанка" – осознанная позиция власти? И для чего выбрана эта тактика? На эти вопросы в комментарии РИА Новости Украина ответил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Это вполне осознанная реакция власти и, на мой взгляд, она с тактической точки зрения абсолютно правильная. Поскольку вмешиваться непосредственно в эту ситуацию с блокадой – это значит озвучить ясность позиции. Поскольку неизбежно встанет вопрос, на который президенту нужно дать ответ: это оккупированные территории или неконтролируемые?", – сообщил эксперт.

У президента сейчас, продолжил политолог, дискурс амбивалентности: "там находятся российские оккупационные войска", но на официальном, законодательном уровне эта территория не признана оккупированной.

"Более того, фракция "Самопомич", оппонент БПП, пропрезидентской фракции, пытается навязать парламенту этот закон Сыроид о признании этих территорий оккурированными. На это украинская власть пойти не может, потому что это значит окончательно отрезать Донбасс. Что, по крайней мере на данном этапе, не входит в политическую повестку украинской власти относительно решения конфликта на Донбассе", – считает Карасев.

Он также напомнил, что заявление Турчинова было – "такое, зондирующего типа".

"Но поскольку все это свелось в конечном счете к углю и к энергобезопасности, то вся миссия по урегулированию конфликта вокруг блокады возложена на профильное министерство – энергетики – и Кабмин. И министерство, и Кабмин, и сам премьер включились в эту работу в последние дни. Отсюда и заявление о создании штаба, который разруливает эту ситуацию, а также предложение о введении чрезвычайного положения в энергетике", – сказал эксперт.

Таким образом, считает политолог, конфликт понижен на уровень непосредственно исполнительной власти, ему придано больше техническое, а не фундаментально-политическое измерение, "поскольку политическое измеренеие этого конфликта – это, все-таки, вопрос о признании неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской области оккупированными либо неконтролируемыми, а технический уровень свелся к проблемам производственной логистики, поставок угля. Того, чем должно заниматься профильное министерство, Кабмин в целом и премьер-министр в том числе".

Карасев также решительно отверг версию, что блокада Донбасса может быть связана с предстоящей годовщиной Майдана и слухами о возможных акциях протеста.

"Нет-нет. Это связано с тем, чтобы зафиксировать в политическом, общественном сознании фракцию "Самопомич" как политическую силу, требующую признать территории оккупированными – с соответствующими последствиями для государственной политики. Все остальное – это вторичные вещи и последствия", – резюмировал эксперт.