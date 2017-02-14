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    Организатор: проблем с помощью в подготовке к Евровидению нет

    (обновлено: )14
    Один из организаторов конкурса заявил, что к подготовке Евровидения будут привлечены тысячи людей и нужны новые люди. Также он подчеркнул, что плановые доходы от проведения Евровидения-2017 должны составить 77 миллионов гривен.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Один из организаторов конкурса, представитель Национальной телекомпании Украины Павел Грицак заявил, что проблем с помощью в подготовке к песенному конкурсу Евровидение в Киеве нет.

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    "Проблем я в плане помощи не вижу, в частности от государства", — сказал Грицак.

    По его словам, все органы власти страны помогают в подготовке к конкурсу.

    Он отметил, что уход команды с подготовки к Евровидению — 2017 — это "естественный процесс", и это никак не повлияло на подготовку к конкурсу, поскольку ушедшая команда не является ключевой.

    Грицак подчеркнул, что к подготовке Евровидения будут привлечены тысячи людей и нужны новые люди. Также он подчеркнул, что плановые доходы от проведения Евровидения-2017 должны составить 77 миллионов гривен (около 3 миллионов долларов).

    Ранее сообщалось, что команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

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