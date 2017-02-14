Плачков: угля Украине хватит дней на 15-20, а потом...

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабмин может ввести чрезвычайное положение в энергетике. В частности, предлагается снова вернуться к практике веерных отключений, ведь из-за блокады железнодорожных путей, в Украину не могут доставить с Донбасса антрацит, необходимый для работы украинских ТЭС.

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Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение цены угля вдвое — до трех тысяч гривен за тонну — в случае полного отказа от поставок из временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и перехода на импорт.

Готовы ли украинцы к веерным отключениям, есть ли в этом необходимость, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Действительно ли ситуация настолько критична, что нам не избежать веерных отключений?

— Я могу только анализировать ту информацию, которую я знаю. Но о том, что ситуация в энергетике критичная, мы уже говорим, я в частности, говорю уже два года. Еще в 2015-ом году, когда сложилась такая ситуация, я сказал, что нам необходимо распаралелиться с Россией по электрическим сетям и искать энергоресурсы, делать энергетический баланс страны, обеспечивать Украину электроэнергией собственными ресурсами и не допускать перетоков, не покупать электроэнергию в России, не продавать и т. д. К сожалению, тогда приняли другое решение — покупали в России электроэнергию, продавали в Крым. И мы постепенно пришли к сегодняшней ситуации. Ситуация действительно очень сложная и критическая. Угля, по моим подсчетам, хватит, если не будет поступлений, на 15, максимум, 20 дней на электростанциях. Но я надеюсь, к тому времени уже погодные условия станут мягче, и мы сможем сбалансировать энергосистему за счет базовой нагрузки АЭС, ГЭС. Если надо, то подхватят электростанции, особенно, теплоэнергоцентрали, которые работают на газу. И абсолютно не правильно было сделано в самом начале отопительного сезона, когда эксперты, я в том числе, неоднократно всем говорил: давайте мы составим, сделаем энергетический баланс страны, чтобы мы знали, сколько нам нужно энергоресурсов, сколько мы потребляем энергоресурсов, какой у нас дефицит, и мы будем готовиться в сентябре, в октябре, даже раньше, я думаю, что с мая надо начинать готовиться к отопительному сезону. И мы бы заключили контракты и по южноафриканскому углю, мы бы увеличили по газу, и мы бы сбалансировали систему и не дошли бы до такой критической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Потому что я абсолютно убежден, что недопустимо сегодня в топливно-энергетическом комплексе принимать решения рефлекторно, ситуативно и в большинстве своем непрофессионально. В том числе и с нашей алогичной тарифной политикой. Поэтому когда накладывается алогичная тарифная политика на энергоресурсы, и рефлекторные ситуативные решения, то, естественно, это приводит к вот таким ситуациям, которые мы имеем сегодня.

У нас действительно нет запасов угля? А резервный фонд, который должен быть для таких форс-мажоров?

— Знаете, мне не хочется отвечать на этот вопрос, потому что я уже два года говорю, что нельзя с миллионом тонн угля входить в зиму. Что это опасно, что нам может не хватить, что это зависит, разные зимы бывают. Но и министры, и премьер, и вице-премьер, и НКРЕ, все убеждали: не создавайте панику, все нормально, у нас все есть, это "пятая колонна", чуть ли не подыгрываете Кремлю и прочее. Поэтому мне сейчас очень трудно это комментировать. Я тоже не понимаю, почему мы это не сделали. У нас есть все возможности. Я вам скажу, сегодня, при тех тарифах, которые сегодня есть, при правильном распределении средств в топливно-энергетическом комплексе мы абсолютно спокойно можем обеспечить топливом, в том числе и антрацитовыми углями. Но я не могу сказать однозначно, надо их завозить оттуда или не надо. Потому что это украинские предприятия, украинские люди, налоги. Это уже политический вопрос. Я не могу сказать, правильно или не правильно. Но даже если бы мы не завозили, у нас есть абсолютно все финансовые возможности для того, чтобы закупить уголь и пройти спокойно отопительный сезон. Но эти средства в энергорынке, если проанализировать, куда они распределяются. Они распределяются абсолютно неэффективно. На какие-то непонятные инвестиционные проекты по магистральным сетям, по распределительным сетям, выдумываются различные схемы для того, чтобы эти деньги направлять на все, что угодно, кроме того, что на ремонт, на реконструкцию, модернизацию. И главное — на обеспечение топливом. Поэтому не профессионализм, ситуативность и рефлекторность. Вот самые большие причины того, что сегодня происходит.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.