Золотарев: скандал с Евровидением-2017 - это традиции "кумовства"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.

Сообщается, что причиной такого решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Предположительно, речь идет о назначении на должность замгендиректора НОТУ Павла Грицака.

Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, несложно предположить, что в этой "мутной" истории замешаны большие деньги.

"В тех краях, откуда вышли многие нынешние "реформаторы", очень любят украинскую пословицу "свой к своему за своим". Традиции "кумовства" никуда не делись, на любую "вкусную" тему стараются подтянуть своих людей, так называемую, клиентелу — преданных людей, которые могут быть полезны в будущем. Подобный трайбалистский подход свойственен и особенно заметен в вещах, связанных с творческими конкурсами подобными Евровидению. Обычно в конфликтах, связанных с шоу-бизнесом в основе лежат две вещи — деньги и конфликт личностей, которые там априори все великие и выдающиеся. Как правило, таким людям очень тяжело найти общий язык и работать командно. Эта среда всегда изобилует конфликтами на ровном месте. В данном конкретном случае имеет место первое — денежная составляющая", - говорит Золотарев.

По его мнению, освоение бюджетных средств всегда сопровождается подобного рода скандалами.

"Безусловно, без коррупционных моментов и огромного желания освоить немаленький бюджет здесь не обошлось. Сейчас уровень коррупционной ренты и жадность при освоении бюджетных средств перекрыли все, что было ранее. Если раньше были хоть какие-то правила приличия и хорошего тона, то сейчас это ушло в сторону — все пытаются "хапнуть" как в последний день. Это касается не только Евровидения-2014, но и всего остального, поскольку размеры "откатов" сегодня просто зашкаливают", - подытожил эксперт.

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