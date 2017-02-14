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    Скандал с Евровидением-2017 дискредитирует Украину - Павленко

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (402)

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    По мнению народного депутата Юрия Павленко, скандальная ситуация с подготовкой к Евровидению-2017 в очередной раз демонстрирует слабость и неэффективность действующей власти.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.

    Сообщается, что причиной такого решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Предположительно, речь идет о назначении на должность замгендиректора НОТУ Павла Грицака.

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    Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров

    По словам бывшего министра по делам молодежи и спорта, нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, скандал вокруг проведения Евровидения-2017 стал очередным подтверждением непрофессионализма действующей власти.

    "В целом, ушедшая команда НТКУ далека от примеров профессионализма. Вряд ли можно сказать, что это были люди, на которых держалась вся подготовка к Евровидению. Фактически это те же самые персонажи, которые провалили создание общественного телевидения — мягко говоря, не очень эффективные менеджеры. Вместе с тем, команда, которую сейчас заводит премьер-министр Владимир Гройсман тоже ни чем особенным себя не проявила. Как результат, у нас теперь есть две команды, которые вошли в конфликт. Большие вопросы вызывает и тема выделенных на проведение Евровидения-2017 финансовых средств, контроля за ними и их распределения", — отмечает политик.

    По его словам, даже в простых ситуациях демонстрируется полная недееспособность.

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    "Нынешняя команда власти не то, что не способна проводить эффективных реформ, но не может провести элементарных мероприятий. Ведь в Евровидении все уже давно придумано до нас, просто бери и следуй инструкциям. Даже в таких, казалось бы, простых вещах власть показывает свою слабость и неэффективность. Что же касается части обвинений, где говорится о финансах, то здесь подключиться должны, как минимум, в НАБУ", - говорит Павленко.

    По его мнению, опыт успешного проведения больших мероприятий свидетельствует о том, что возникшие проблемы попросту надуманы.

    "В 2005-м году Украина уже проводила Евровидение и ничего подобного не было и близко. Хотя, тогда условия были гораздо более сложными, это был первый раз, опыта не было. Но тогда получилось четко выполнить работу и провести конкурс на уровне. Проводила Украина и футбольный Евро-2012, опыт которого показал, что все можно делать спокойно и эффективно. Сегодня при власти непрофессиональные люди, поэтому мы и имеем такие вещи, которые в очередной раз дискредитируют Украину", — подытожил депутат.

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