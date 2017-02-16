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    Более 9 тысяч билетов на Евровидение проданы за первые два дня

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (407)

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    Как сообщила пресс-служба Госкомтелерадио Украины, за два дня продано 9384 билета на Евровидение стоимостью от восьми до более 500 евро, всего планируется продать около 70 тысяч билетов.
    Билет на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Более 9 тысяч билетов на Евровидение-2017 проданы за первые два дня их продажи, в целом организаторы планируют продать около 70 тысяч билетов, сообщила в четверг пресс-служба Госкомтелерадио Украины.

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    "Четырнадцатого февраля стартовала и успешно продолжается продажа билетов на Евровидение-2017. В частности, за два дня продано 9384 билета стоимостью от восьми до более 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, с 6 февраля также началось бронирование номеров в официальных гостиницах Евровидения-2017 для иностранных делегаций. За первый день забронировала номера 21 делегация.

    Кроме того, продолжается подготовка к тендерам на закупку услуг, необходимых для проведения песенного конкурса. В частности, на данный момент собираются предложения от компаний, которые могли бы обеспечить подготовку, установку, эксплуатацию и демонтаж конструкций зрительских трибун. Стартовал тендер на услуги по обеспечению видеосъемки и формированию телевизионного сигнала, а также организации и проведению аккредитации участников, членов делегаций, болельщиков, прессы, персонала и гостей песенного конкурса.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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