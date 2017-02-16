Подобрана новая команда по подготовке к Евровидению в Киеве - НОТУ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Новая команда, которая будет заниматься подготовкой международного песенного конкурса Евровидение-2017, уже подобрана, сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Павел Грицак.

В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

Грицак сообщил, что менеджерам, которые покинули проект, уже нашли замену. "Это заняло у нас около 72 часов. Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", — приводит его слова пресс-служба Госкомтелерадио.

Как отметил Грицак, поскольку кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к Евровидению направлены на утверждение ведомства.

Читайте также: В ЕС прозрели насчет Украины и собираются прекратить поддержку страны

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.