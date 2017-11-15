Золотарев: участники АТО обидятся из-за уравниловки с "майдановцами"

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла закон, которым предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста на Евромайдане. К этой категории отнесут людей, получивших тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, не приведшие к инвалидности, и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Перечень льгот для людей, которые получат новый статус пострадавших на Майдане, будет таким же, как и для участников боевых действий. Эти льготы предусматривают, в частности, бесплатные медицинские и санаторные услуги, скидки на жилье и коммунальные платежи, бесплатный проезд и другие.

По словам начальника управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики Украины Александры Тарасовой, людей, которые могут получить статус пострадавшего, примерно тысяча человек.

Вместе с тем, закон не предусматривает предоставление такого статуса сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим внутренних войск и лицам, проходившим службу в правоохранительных органах и Вооруженных силах, которые получили телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями "Революции достоинства".

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила проверку фактов убийств и ранений военнослужащих Внутренних войск, а также сотрудников милиции, во время противостояний, которые продолжались с 30 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года, телесные повреждения разной степени тяжести получили 1127 работников милиции.

Чем руководствовалась Верховная Рада, принимая данный закон и какие это будет иметь последствия в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Насколько оправдано решение парламента предоставить статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста?

– Участники боевых действий и участники столкновений на Майдане – это суть разные вещи, поэтому должны обидеться и сами участники АТО. С другой стороны, и для государства это не очень хороший прецедент, который как раз и демонстрирует весьма специфический политический подход, когда оправдываются участники столкновений с органами правопорядка и ставятся на одну доску с теми, кто воевал с сепаратистами на Донбассе.

Это очередная демонстрация того, что Верховная Рада, во-первых, движима приматом идеологических химер, во-вторых, того, что она абстрагируется от даже элементарных представлений о праве и морали в этой ситуации. И, в-третьих, такие решения очень четко указывают на то, что страна заходит в новый политический цикл, и балаганчик ждет друзей: "сцена Майдана" – нынешняя власть – стремиться снова заручиться симпатиями массовки.

Может ли количество пострадавших со временем вырасти? Ведь статус дает и бесплатное медобслуживание, и другие существенные льготы.

– Конечно, ведь мы хорошо знаем прецедент "ветеранов Куликовской битвы". Вопрос только в том, что на фоне умирающих от отсутствия лекарств украинцев, от того, что нет денег даже на элементарное в медицине, это выглядит, конечно, предельно циничным и лицемерным. Если мы говорим о революции, то революция имела место в плане того, что феодальный строй сменяется на рабовладельческий в нашем случае.

Насколько справедливо, что в этом законе обошли правоохранителей, пострадавших во время столкновений?

– Это прецедент для государства. Такие решения как раз государство разрушают. Если идти по справедливости, то надо было судить после свержения Януковича и тех, кто бросал камни в правоохранителей, и тех правоохрантелей, которые стреляли. Потому что цель суда – установить истину, а не найти крайнего, у нас же ищут крайнего. Либо же и тех, и других амнистировать.

Как это повлияет на готовность правоохранителей защищать эту власть?

– Я думаю, желание это будет небольшим. Но есть люди подневольные, и там, где их энтузиазм заканчивается, власть пойдет по такому же пути формирования подразделений "на подкормке", которые находятся в привилегированном положении, как в свое время "Беркут" получал черный нал из Кабмина. Собственно, власть не будет здесь оригинальна.