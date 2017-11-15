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    Золотарев: участники АТО обидятся из-за уравниловки с "майдановцами"

    (обновлено: )18632
    Признав пострадавших на Евромайдане участниками боевых действий, государство оправдало участников столкновений с органами правопорядка и поставило их одну доску с теми, кто воевал в Донбассе, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла закон, которым предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста на Евромайдане. К этой категории отнесут людей, получивших тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, не приведшие к инвалидности, и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

    Перечень льгот для людей, которые получат новый статус пострадавших на Майдане, будет таким же, как и для участников боевых действий. Эти льготы предусматривают, в частности, бесплатные медицинские и санаторные услуги, скидки на жилье и коммунальные платежи, бесплатный проезд и другие.

    По словам начальника управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики Украины Александры Тарасовой, людей, которые могут получить статус пострадавшего, примерно тысяча человек.

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    Вместе с тем, закон не предусматривает предоставление такого статуса сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим внутренних войск и лицам, проходившим службу в правоохранительных органах и Вооруженных силах, которые получили телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями "Революции достоинства".

    По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила проверку фактов убийств и ранений военнослужащих Внутренних войск, а также сотрудников милиции, во время противостояний, которые продолжались с 30 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года, телесные повреждения разной степени тяжести получили 1127 работников милиции. 

    Чем руководствовалась Верховная Рада, принимая данный закон и какие это будет иметь последствия в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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    Насколько оправдано решение парламента предоставить статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста?

    – Участники боевых действий и участники столкновений на Майдане – это суть разные вещи, поэтому должны обидеться и сами участники АТО. С другой стороны, и для государства это не очень хороший прецедент, который как раз и демонстрирует весьма специфический политический подход, когда оправдываются участники столкновений с органами правопорядка и ставятся на одну доску с теми, кто воевал с сепаратистами на Донбассе.

    Это очередная демонстрация того, что Верховная Рада, во-первых, движима приматом идеологических химер, во-вторых, того, что она абстрагируется от даже элементарных представлений о праве и морали в этой ситуации. И, в-третьих, такие решения очень четко указывают на то, что страна заходит в новый политический цикл, и балаганчик ждет друзей: "сцена Майдана" – нынешняя власть – стремиться снова заручиться симпатиями массовки.

    Может ли количество пострадавших со временем вырасти? Ведь статус дает и бесплатное медобслуживание, и другие существенные льготы.

    – Конечно, ведь мы хорошо знаем прецедент "ветеранов Куликовской битвы". Вопрос только в том, что на фоне умирающих от отсутствия лекарств украинцев, от того, что нет денег даже на элементарное в медицине, это выглядит, конечно, предельно циничным и лицемерным. Если мы говорим о революции, то революция имела место в плане того, что феодальный строй сменяется на рабовладельческий в нашем случае.

    Военный. Архивное фото
    Украинское фото
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    Насколько справедливо, что в этом законе обошли правоохранителей, пострадавших во время столкновений?

    – Это прецедент для государства. Такие решения как раз государство разрушают. Если идти по справедливости, то надо было судить после свержения Януковича и тех, кто бросал камни в правоохранителей, и тех правоохрантелей, которые стреляли. Потому что цель суда – установить истину, а не найти крайнего, у нас же ищут крайнего. Либо же и тех, и других амнистировать.

    Как это повлияет на готовность правоохранителей защищать эту власть?

    – Я думаю, желание это будет небольшим. Но есть люди подневольные, и там, где их энтузиазм заканчивается, власть пойдет по такому же пути формирования подразделений "на подкормке", которые находятся в привилегированном положении, как в свое время "Беркут" получал черный нал из Кабмина. Собственно, власть не будет здесь оригинальна.

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