Из Кропивницкого: родители не могут доказать, что сын погиб в АТО

РИА Новости Украина

История произошла в ночь с 14 на 15 октября 2016 года. Рядовой Александр Симонов сделал замечание своему пьяному сослуживцу, тот выстрелил в ответ из автомата, пишет Андрей Лысенко.

Из показаний свидетеля: "14 октября 2016 года я вместе с Полищуком Игорем с 20:00 до 22:00 несли службу на посту №2. В 22:00 нас должны были сменить Гордийчук А. Ф. и Дуб В. В указанное время нас пришел менять Дуб В. Пояснил, что Гордийчук А. Ф. находится в блиндаже. Я пошел в блиндаж, расположенный на расстоянии примерно семь метров от наблюдательного пункта №2. Когда я зашел в блиндаж, то увидел, что Гордийчук А. Ф. спал. Я стал его будить и увидел, что Гордийчук А. Ф. пьяный. Он не хотел вставать".

Как утверждается в материалах досудебного следствия, Гордийчук (позывной "Гуцул") и Дуб "приговорили" 0,7 самогона, купив его перед дежурством в селе Троицкое. Поднять "Гуцула" все же удалось, и он, недовольный, взял автомат и пошел на наблюдательный пост №2. Свидетель, на показания которого мы ссылались выше, вместе со своим напарником легли поспать.

Около двенадцати ночи их разбудил Александр Симонов. Он сказал, что пост не выходит на радиосвязь, а дежурящие там Гордийчук и Дуб – "в хлам".

"Мы подошли на расстояние примерно четыре-пять метров к ним, – сообщил следствию свидетель. – Симонов начал высказывать претензии, что Гордийчук и Дуб находятся на посту пьяные. Я присоединился к его словам. Гордийчук стал нам возражать. У него заплетался язык, речь была несвязной, и было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В процессе этого Гордийчук снял с предохранителя автомат АК, который находился у него в руках, и дослал патрон в патронник. При этом он направил автомат в нашу сторону. Симонов рукой отстранил меня в сторону и завел за себя…".

Вот это – "отстранил меня в сторону и завел за себя" – спасло жизнь рассказывающему. Гордийчуку надоело потрясать оружием, и он нажал на курок. Александр Симонов погиб на месте, еще один солдат умер от полученных ранений в медчасти.

"Гуцул" сейчас ждет окончательного приговора в СИЗО. Ему угрожает лишение свободы до пятнадцати лет или же пожизненное заключение. Где находится Дуб, знает, наверное, лишь он сам.

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Страшная история. Но, к сожалению, это еще далеко не все. О том, как Симонова хоронили в родном Смолино 19 октября прошлого года, даже и писать не хочется – настолько это было неправильно, несправедливо, не по-человечески. Несмотря на то, что в бюджете части изначально заложена сумма на похороны, деньгами сбрасывались военнослужащие. Но…

Politeka Похороны Александра Симонова

"Сослуживцы Саши собрали деньги и отдали их своему товарищу, чтобы он привез их сюда, – рассказала мама Александра Марина Симонова. – Он не доехал. Говорят, погулял на эти деньги, уж не знаю, сколько там всего было, в отпуске. Не прибыл на похороны и никто из командования".

Во всем этом есть не только моральная составляющая. У юристов, которые действуют сообща с Украинским правозащитным союзом, – свои вопросы.

"Экспертиза толком не проводилась, – заявила на пресс-конференции в Кропивницком помощник адвоката Елена Кочканян. – Акта о служебном расследовании мы в глаза не видели. Более того, в крови у Александра Симонова, который не пил вообще, принципиально, нашли 2,9 промилле алкоголя. Командование части резко перестало выходить на связь, дозвониться ни командиру, ни начальнику штаба невозможно".

Ее слова подтверждает и военком Маловисковского района подполковник Лысенко: "Чтобы получить статус погибшего в зоне боевых действий, надо вытребовать в воинской части документы. Мы посылали уже около десяти запросов туда, реакции – ноль".

Украинское фото Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки

По мнению Елены Кочканян, родителям Александра просто не хотят платить. Сумма немаленькая, согласно законодательству, семья оставившего свою жизнь в АТО должна получить от государства более миллиона гривен. Естественно, эта норма не распространяется на погибших в результате пьяной потасовки, как пытаются сейчас представить дело прокуратура и суд.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Гривны

"Мы отдали родине здорового сына. И что? – риторически спросила на пресс-конференции Марина Симонова. – Убийца до сих пор не наказан, его собутыльник вообще неизвестно где. А командование части не хочет признать, что Саша погиб в АТО, дескать, военные напились и поссорились между собой".

Правозащитник Александр Сосонский настроен идти до конца.

"У нас есть опыт ведения подобных дел, отступать не намерены", – сказал он.

Родителям же Симонова впору запасаться валидолом на неопределенный срок – когда в истории поставят жирную точку, пока неизвестно.