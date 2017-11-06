Жданов: срочников вынуждают подписывать контракты и отправляют в АТО на убой

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине продолжается осенний призыв на срочную воинскую службу. В ряды Вооруженных сил планируется призвать 6 360 человек, в Национальную гвардию Украины — 3 500, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек. К участию в АТО призванные на срочную службу украинцы привлекаться не будут, уверяют в Генштабе.

По мнению независимого военного эксперта Олега Жданова, нежелание украинцев служить объясняется полной деградацией армии.

"Начнем с того, что не произошла реформа Вооруженных Сил — ни системная, ни административная, ни реформа управления. Вооруженные Силы Украины были возрождены на патриотической волне, но возрождены в форме и способе старой Советской Армии. И сейчас мы имеем вооруженные силы образца СССР конца 80-х годов. Отсутствие реформ привело к тому, что система управления также осталась старая, советская. Политика президента — официальное непризнание войны, сдерживание наступательных действий и патриотических чувств людей — привела к тому, что мы фактически физически ликвидировали добровольческие батальоны, всячески подавляли патриотические чувства людей. И это привело к оттоку людей с боевым опытом, с патриотическим духом из состава Вооруженных сил Украины", — сказал Олег Жданов в комментарии РИА Новости Украина.

Затем государство отказалась от мобилизации, хотя, по мнению Жданова, делать этого было нельзя, так как количество желающих подписать контракт было не настолько велико, чтобы полностью обеспечить укомплектованность ВСУ.

"За 2,5 года после отказа от мобилизации, государство ни разу ни поменяло условия контракта, который фактически не отвечает сегодня рыночным требованиям. И количество желающих подписать контракт, плюс с той атмосферой, которая создана в армии, уменьшается с каждым месяцем. Поэтому отток кадров, особенно офицерских, просто катастрофический. Не забывайте, что характер господина Муженко создал в армии атмосферу лизоблюдства, раболепия и очковтирательства, и поэтому офицеры просто разбегаются", — заявил Жданов.

Помимо всего, по словам эксперта, солдаты срочной службы сейчас несут на себе всю тяжесть жизнедеятельности частей. Фактически это не срочная служба в армии, а отбывание трудовой повинности.

Эксперт подчеркнул, что из-за недостатка в контрактниках сейчас из солдат-срочников делают основной резерв Вооруженных сил.

"Солдат, призванный на срочную службу, через 6 месяцев становится полноценным военнослужащим и имеет право подписать контракт. И из-за того, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация и с контрактниками, и с офицерами, а укомплектовывать нужно в первую очередь те части и подразделения, которые находятся в зоне проведения АТО, сейчас командирам напрямую ставят задачи в устной форме: "с тебя, допустим, 4 контрактника на ротацию в зону АТО, с тебя — 5 контрактников". И командир вынужден обеспечить. Этих молодых мальчишек прессуют, уговаривают подписать контракт. И как только он подписывает контракт, он оказывается в зоне АТО. Не имея боевого опыта, навыков, не имея практически ничего, необстрелянные мальчишки, как правило, попадают под минометные обстрелы, подрываются на растяжках и гибнут. И кто после этого пойдет на призывной пункт?", — рассказал Жданов.

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И официальная статистика невосполнимых потерь за последний год от Минобороны подтверждает слова военного эксперта: около 80% погибших — это именно молодые контрактники.