Кравец: призывники не обязаны являться в военкомат без повестки

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Гентштабе Вооруженных cил Украины утверждают, что, согласно действующему законодательству, граждане, достигшие призывного возраста, должны прийти в военкомат без повестки.

"Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" обязывает призывников после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва и после поступления повестки районного (городского) военного комиссариата прибыть к призывному участку для прохождения призывной комиссии. Прибыть нужно в срок, указанный в повестке. В случае если по каким-либо обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва", — заявил начальник отдела комплектования и призыва — заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера.

"Разъяснение от Генштаба — это, видимо, результат какого-то осеннего обострения, у кого-то разыгралась буйная фантазия. Поскольку это требование абсолютно не соответствует нормам действующего законодательства. У нас есть закон, который это регулирует и регламентирует, и в этом законе таких обязательств на граждан Украины, которые достигли призывного возраста, не возложено. В Законе "О воинской обязанности и воинской службе" нет ни слова о том, что призывники должны являться в день своего рождения или при объявлении призыва на призывные участки и проходить медкомиссию", — сказал в комментарии РИА Новости Украина старший партнер адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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По его словам, единственными изменениями, которые внесли в законодательство, это возможность передавать повестки руководителям предприятий, учебных заведений либо учреждений, где работают или учатся лица, подлежащие призыву.

"И на руководителей возлагается соответствующая ответственность, если они не уведомили лицо, которое подлежит призыву, о том, что получена повестка. Поэтому требование являться в военкоматы без повестки является абсолютно необоснованным", — заключил Кравец.

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