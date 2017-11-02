Осенний призыв: сложности, цели, особенности

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Осенний призыв стартовал 1 октября и за месяц на срочную службу уже призвали более 7 тысяч человек, или 70% от необходимого количества. Всего планируют призвать 10 460 человек — такие данные сообщили в Генштабе. Кроме этого, плановый показатель по набору на контрактную службу выполнен уже на 90%, т.е. около 30 тысяч граждан заключили договоры на срочную службу по контракту.

О том, насколько укомплектована армия, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

(текст публикуется на языке оригинала)

План осіннього призову вже виконано на 70%. Коли призов буде завершено повністю?

— Як і встановлено відповідними постановами та законом України, до 30 листопада 2017 року у нас завершиться призовна кампанія, і всі заплановані 10 460 юнаків підуть до ЗСУ та інших військових формувань. Зокрема, до Нацгвардії — 3 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб.

Яка кількість з тих людей, які будуть призвані таким чином, прийшла добровільно до військкоматів?

— По суті, вони приходять всі добровільно. Міліція їх не приводить. Надходять повістки, йде оповіщення сучасними засобами зв'язку. Тобто мобільними телефонами, через електронну пошту — за даними, які вони залишають під час уточнення облікових даних.

Як бути з ситуацією з "Югенхабом", коли поліція разом з представниками військкоматів шукала людей, які ухиляються від військової служби і потім їх приводили на медкомісію?

— Поліція проводила свої заходи, вона проводила рейд в нічному клубі щодо виявлення осіб, які розповсюджують наркотичні засоби. Однак, тим часом у поліції, відповідно до рішення призовної комісії, були списки осіб, які ухиляються від призову. І цілком на законних підставах поліція, виявивши таких осіб, привела їх до призовних дільниць для того, щоб вони пройшли медкомісію, уточнили свої облікові дані.

Яка кількість тих людей, що будуть призвані, все ж таки прийшли добровільно, а яку до військкоматів на пункти збору приводить поліція?

— Ця частина — незначна. Тому що злісних таких ухилянтів у нас, як правило, обмаль. В процентному відношенні набагато більше тих людей, які самі добровільно приходять. Зараз ситуація така, що ті, хто призивається до лав ЗСУ, складають порядку 10%, а, можливо, і менше від загального призовного ресурсу. Тобто у військкоматів завжди є вибір, кого можна призвати і на яку спеціальність.

Ви кажете, що не більше 10%, а інші куди йдуть?

— Проходження служби є в нас не тільки строкової, за контрактом, в нас є також інші види проходження служби, в запасі. Але служба в запасі йде після строкової. Вони перебувають далі на обліку, і в разі потреби їх військкомат за рішенням призовної комісії може у будь-який момент викликати під час призовної кампанії і призвати для проходження строкової військової служби або за інших потреб.

Чи будуть проводитися нові рейди по виявленню тих, хто ухиляється від служби? Цю інформацію ви поліції передаєте?

— Цю інформацію поліції передає не саме військкомат, а передають призовні комісії, які очолюють заступники голів державних адміністрацій. Призов покладається в першу чергу на місцеві органи влади. І рішення щодо залучення поліції, інших силових відомств найперше приймає і ухвалює призовна комісія, яку очолює заступник голови державної адміністрації.

На основі чого приймається таке рішення?

— Рішення завжди приймаються колегіально, військовий комісар, як член цієї комісії, він надає всі необхідні дані, статистичні дані, показує, скільки чоловік підлягає призову, скільки мають відстрочку, тощо. Тобто надає для роботи комісії всі необхідні дані для прийняття рішення.

Люди, які віком старші 27 років, підлягають зараз призову?

— Старші 27 років призову на строкову військову службу, відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, не підлягають. Однак, ці особи, якщо вони за станом здоров'я і рівнем освіти можуть проходити військову службу, можуть укласти контракти. І таких військовослужбовців в нас — дуже багато, які саме приходять служити за спорідненою спеціальністю своєї цивільної професії, або обирають будь-яку військову професію. Таких громадян в обов'язковому порядку направляють до навчальних центрів, для здобуття військової спеціальності, далі вони будуть свою військову кар'єру.

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Строковиків будуть відправляти в зону АТО чи ні?

— Строковики в жодному разі не підлягають направленню до зони проведення АТО. Це передбачено відповідним указом президента, а також іншими нормативно-правовими документами.

Напомним, военный эксперт Игорь Левченко в эфире "ГС" отметил, что начиная с 2014-го года, в военкоматах нет сложностей с призывом, хотя и количество призывников, которое планируется набрать, довольно небольшое. По его словам, солдатам срочной службы — не место в АТО.