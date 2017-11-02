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    Общество

    Генштаб: мужчины призывного возраста должны явиться в военкомат без повестки

    (обновлено: )37306
    По словам представителя Генерального штаба ВС Украины полковника Валерия Дендеберы, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва даже без повестки.
    Призывники
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Согласно действующему законодательству, граждане, достигшие призывного возраста, должны прийти в военкомат без повестки. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник отдела комплектования и призыва — заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, передает УНН.

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    "Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" обязывает призывников после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва и после поступления повестки районного (городского) военного комиссариата прибыть к призывному участку для прохождения призывной комиссии. Прибыть нужно в срок, указанный в повестке", - пояснил представитель Генштаба.

    "В случае если по каким-либо обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва", — добавил Дендебера.

    Ранее Дендебера сообщил, что 12 задержанных во время рейда в ночном клубе Jugendhub в Киеве, отправляют на службу в армию, они признаны такими, которые уклоняются от выполнения воинского долга.

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