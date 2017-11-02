Генштаб: мужчины призывного возраста должны явиться в военкомат без повестки

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Согласно действующему законодательству, граждане, достигшие призывного возраста, должны прийти в военкомат без повестки. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник отдела комплектования и призыва — заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, передает УНН.

"Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" обязывает призывников после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва и после поступления повестки районного (городского) военного комиссариата прибыть к призывному участку для прохождения призывной комиссии. Прибыть нужно в срок, указанный в повестке", - пояснил представитель Генштаба.

"В случае если по каким-либо обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва", — добавил Дендебера.

Ранее Дендебера сообщил, что 12 задержанных во время рейда в ночном клубе Jugendhub в Киеве, отправляют на службу в армию, они признаны такими, которые уклоняются от выполнения воинского долга.