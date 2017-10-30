Задача непростая: как уменьшить небоевые потери в армии?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

С начала АТО на востоке Украины более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий. Из них 3700 случаев произошли в зоне военной операции. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Главными причинами такого количества небоевых потерь он назвал нарушения военными устава и халатное отношение к службе.

А министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери нашей армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

Близки ли такие объяснения к действительности, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировала советник заместителя министра обороны Украины, основательница волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які конкретно випадки, ситуації кваліфікуються як небойові втрати?

— Небойові втрати — це і хвороби, і випадки самогубства, якщо ми кажемо, то дійсно втрати, так, а хвороби, які можуть дуже швидко розвиватися і привести до фатальних наслідків. Або ми можемо говорити про, скажем так, у стані алкогольного сп'яніння людина там або вистрілила в товариша, або вона підірвалася на міні, або гралися гранатою, такі випадки багато були. Але, якщо ми беремо тенденцію якраз з 2014 року по 2017 рік, то от напевне, я би сказала, за останні півроку те, що я знаю дійсно по статистиці, то ці якраз втрати теж сильно зменшилися.

Це значить, що більш свідомими стали наші бійці, точніше ті, хто прийшли захищати батьківщину в зону АТО? Що відбулося, чому покращення ситуації?

— У першу чергу, це дисципліна, це однозначно, і це відповідальність однозначно командирів підрозділів, в тому, якому це, скажем так, випадки відбулися, тому що коли, знаєте, як я проїжджаю через блокпости, бачу, що хлопці стоять, це ми беремо 2015, наприклад, рік, і я бачу, що хлопці стоять на блокпосту нетверезі, я тоді зупинялась, підходила до командирів і питала, чому? Він каже: ти розумієш, я не знаю, що робити, отут таксисти підвозять і т.д. Я кажу — є завжди колективна відповідальність, так? В тебе колектив може сам перевиховати твого ж бійця. Просто якщо один напився, то тоді будуть наказані всі. Якщо всі будуть наказані, вони самі, зрозуміло, перевиховають того одного, який буде випивати. Це ж ще стандартна система з дуже ранішніх часів. І, в першу чергу, хлопці повинні бути зайняті, так, ми говоримо не тільки про просто копання окопів, ми говоримо про фізичне навантаження, про навчання, які можна проводити, про бойове злагодження, яке можна. Тому в першу чергу все залежить, звичайно, від командира.

Всі питання порушення дисципліни вирішуються на місцях чи звітуються десь в гору?

— Ні, вони всюди звітуються, вони йдуть по всій вертикалі, звичайно, звітуються. Тому що, якщо є або поранення внаслідок халатності, внаслідок порушення дисципліни, то це все фіксується, це фіксується звичайно на рівні і військова прокуратура розслідує теж дійсно такі випадки, особливо, якщо це якісь втрати, якщо загинула людина. Звичайно, навіть внаслідок хвороби, коли людина загинула, все рівно проводиться розслідування. Ми ж знаємо з вами те, що, щоб людина пройшла потім ВЛК і отримала довідку, то обов'язково командир повинен надати довідку, де була отримана травма, внаслідок чого вона була отримана, чи ця людина мала право там знаходитись в той час. Ми розуміємо, що людина, навіть якщо вона була поранена, вона повинна мати БРку — це бойове розпорядження, що людина мала право знаходитися там, тому що самовільні залишення — це коли я виріщив стати героєм, піти постріляти, це теж, і отримав поранення, це так не працює. Зараз дисципліни, за останні півроку, стало набагато більше в армії — це однозначно те, що я бачу на передовій.

Як вирішується питання допомоги сім'ям загиблих, тих людей, які пішли з життя так би мовити не за бойових втрат?

— На жаль, от тут є трошки проблема, тому ще якраз відповідальність тих людей, скажемо, які вчиняють порушення, тому що вони повинні розуміти, що тоді внаслідок, якщо він — небойова втрата, і він внаслідок або особливо вживання алкоголю, то його сім'я не отримає ніяких виплат, якщо людина загинула. На жаль. І це хлопці повинні розуміти. По-друге, звичайно, ми знаємо про штрафи, про те, що їх там наказують і премію забирають і т.д., і т.д.

Які заходи попередження порушення статуту доцільно було б застосовувати для того, щоб зменшити небойові втрати, попередити ситуацію?

— На жаль, попередити в нас, це моя особиста думка, дуже погано поки що працює ланка так названих замполітів, так по старому їх називають, ті люди, які відповідають за це, які повинні якраз моніторити і психологічний стан, в нас не вистачає психологів на фронті, ті, які моніторять ситуацію, чому в нас досі є випадки самогубства, так, тому що — от він сидів на бойовому посту, все було нормально, говорив з товаришами, потім взяв або там постріляв своїх друзів, ми знаємо в 2016 році в нас були такі випадки в Луганській області, або він взяв і сам застрелився, бо він там погано поговорив. І, якщо би в нас були якісні психологи всередині, які перебували би постійно в військових частинах, які знаходяться на передовій, то напевно це би трошки зменшило такий накал.

Крім того, треба, но це вже напевно до Генерального штабу, це повинні вирішувати, про кількість часу знаходження людей на передовій. Знаєте, коли, наприклад, я як волонтер їжджу на фронт, хлопці кажуть — ти можеш нічого не привозити, ти тільки приїдь, нам просто треба хоча би поговорити з людьми, бо ми тут на самій передовій, ми людей не бачимо. Не те що просто жінок, а людей інших не бачимо, ми весь час в одному і тому самому колі, і це місяцями. Звичайно, тоді виникають такі психологічні стреси, ситуації, коли вони не, я можу сказати, трошки здичавіють, їм не вистачає просто нормального спілкування. Тому там приїзди просто волонтерів, для них це якась така віддушина. І мені дуже жаль, я не розумію трошки що відбувається, що в АТО зараз заборонили виїжджати волонтерам на передову, якраз до хлопців заїжджати. Вони зараз так акцентують увагу на те, що привозьте все на штаб, і мотивується це тим або якраз, що волонтери возять там алкоголь — для мене це абсолютно неприйнятна позиція, тому що всі ті, хто їздять з 2014 року, ті, хто залишилися їздити, я думаю, їх вже всі знають, і знають, що вони, більшість з них 100% алкоголь не возять.

Чим ви пояснюєте таке розпорядження, що не можна їздити волонтерам на передову?

— От перше, підозра, що волонтери возять там або ж наркотики, або алкоголь. Я ж кажу, що це смішно. Або погроза життю. Вибачте, але це теж для мене смішно, тому що коли 2014, 2015, 2016 рік були страшні обстріли, і ми їздили всі під обстріли, щось тоді про нашу безпеку особливо ніхто нічого не думав. А тепер, коли обстріли якраз зменшились, як на мене, це в тому числі йде і на місцях якесь покривання якоїсь інформації. Тому що волонтери є якраз такою рушійною силою, ті, які потім дзвонять, в те ж Міністерство оборони, так і мені багато хто дзвонить — і хлопці з передової, і волонтери, і розказують — а там в тій-то частині погано. От на мене, це якесь закриття інформації, я би так це назвала.

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