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    Ситуация в зоне АТО: 14 обстрелов, погиб военный

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (197)

    (обновлено: )1710
    Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском - неподалеку от Крымского.
    Военный в Донбассе
    УНИАН

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Украинские силовики обвинили ополченцев в 14 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб.

    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском — неподалеку от Крымского.

     

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