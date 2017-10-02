Ситуация в зоне АТО: 14 обстрелов, погиб военный

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Украинские силовики обвинили ополченцев в 14 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском — неподалеку от Крымского.