Крушение военного самолета расследуют как "нарушение правил полетов"

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Падение военного самолета в Хмельницкой области квалифицировано как "нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк.

Олег Сенюк, facebook Пост Олега Сенюка

"По данному факту прокуратура гарнизона внесла сведения в реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям)", — написал он.

Он так же отметил, что на месте происшествия работает следственная группа военных прокуроров Хмельницкого гарнизона под руководством прокурора гарнизона Алексея Стражника. Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. По данным СМИ, пилоты пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками. Возбуждено уголовное производство.