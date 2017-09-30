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30.09.201710:25
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    Общество

    Крушение военного самолета расследуют как "нарушение правил полетов"

    (обновлено: )62
    Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк сообщил, что крушение военного самолета Л-39 расследуется по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям).
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    Депо.Хмельницкий

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Падение военного самолета в Хмельницкой области квалифицировано как "нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям".

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк.

    Олег Сенюк, facebook
    Пост Олега Сенюка

    "По данному факту прокуратура гарнизона внесла сведения в реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям)", — написал он.

    На месте падения военного самолета в Хмельницкой области. Кадры с квадрокоптера
    112 Украина
    На месте крушения военного самолета в Хмельницкой области

    Он так же отметил, что на месте происшествия работает следственная группа военных прокуроров Хмельницкого гарнизона под руководством прокурора гарнизона Алексея Стражника. Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

    Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. По данным СМИ, пилоты пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками. Возбуждено уголовное производство.

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