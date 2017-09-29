Падение самолета под Хмельницким: военные улучшали навыки – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Под Хмельницким упал военный самолет Л-39. Произошло это примерно за 20-30 километров от областного центра, в районе поворота на город Красилов. В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Об этом сообщил начальник пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Роман Юрчило.

Подробности авиакатастрофы из Хмельницкого сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Татьяна Житнюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Депо.Хмельницкий На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017

Які подробиці вам відомі про цю подію?

– Відома інформація про те, що приблизно о 12.21 за 20-30 кілометрів від Хмельницького, а саме, вже встановлено, що це було село Берегелі Красилівського району, сталася авіакатастрофа. Мова йде про навчально-військовий літак Л-39. У аварії, загинуло, на жаль, два пілоти. У Міноборони інформацію вже нам підтвердили.

Наразі на місці події працюють рятувальники. Також приїхали керівники військової частини, що знаходиться поблизу, в Старокостянтинові. Наразі ведуться слідчо-оперативні дії. Поки причини встановлюють, нічого говорити не хочуть.

Чи є постраждалі серед цивільних на місці падіння літака?

– Ні, немає постраждалих. Тільки ці двоє пілотів, які були в самому літаку, вони загинули.

Що відомо про цих пілотів?

– Інформацію в Міноборони поки не дають, адже тільки зараз підтвердили смерть чоловіків. І поки про них нічого не розповідають і не розповідають причину, яка могла спонукати до таких наслідків.

Що відбувається на місці авіакатастрофи? канал Sir J в youtube Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

– Катастрофа сталася в полі, тому перекривати нічого не потрібно було. Зараз на місці події працюють рятувальники. Так як я говорила, під'їхали керівники військової частини, яка знаходиться в місті Старокостянтинів. Також працює слідчо-оперативна група. Саме вони розбирають місце катастрофи та з'ясовують, що могло статися і яка причина дійсно авіакатастрофи.

Військова база у Старокостянтинові брала участь у військових навчаннях. Розкажіть про цей захід. Що відбувалося в той час?

– Під час навчань також навчально-військові літаки здійснювали польоти, перевіряли свої вправності, переймали досвід в інших пілотів, а також інших військових, і покращували свої навички.

Про більш конкретні навчання в Мінобороні не розповідають. Вважають, що це буде розголошувати всі тактики, навчання і всі методи. Тому тільки така інформація по цих навчаннях.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.