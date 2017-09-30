На месте крушения военного самолета в Хмельницкой области

Пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39, рухнувшего днем в пятницу в Хмельницкой области, пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы, сообщает Depo.Хмельницкий, ссылаясь на предварительные данные.

В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками.

"Погибшие авиаторы были опытными", — сказано в сообщении.

Издание также уточняет, что обломки Л-39 и фрагменты тел пилотов разлетелись на расстояние более чем один километр от места падения машины. "Сейчас остатки (останки) собирают и изучают специалисты следственно-оперативных служб во главе с военной прокуратурой Западного региона", — говорится в сообщении.

По информации прокуроров, среди причин аварии не исключают и внешние факторы.

Возбуждено уголовное производство.