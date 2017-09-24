Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.
Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.
Tragedia a #terracina #freccetricolori. Precipita aereo. Il primo #video pic.twitter.com/1QDafiwuvy— Tommaso Martellucci (@tmartellucci) 24 сентября 2017 г.
Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.
Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.