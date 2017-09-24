Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.

Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.