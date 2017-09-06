В США разбился истребитель F-16

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В американском штате Аризона разбился истребитель F-16 Национальной гвардии. Об этом говорится сообщении части 162-го отряда Национальной гвардии в Facebook.

Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от города Саффорд в 3 часа ночи по местному времени. В районе крушения проводится спасательная операция, судьба пилота самолета и обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования инцидента.