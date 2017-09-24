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    На авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб

    (обновлено: )49702
    Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.
    На авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб
    Ansa

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.

    Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.

    Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.

    Ansa
    На авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб

    Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.

    Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.

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