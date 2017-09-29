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    Происшествия

    Появились подробности крушения военного самолета близ Хмельницкого

    (обновлено: )97910
    По данным местного интернет-издания, погибшие были опытными пилотами. Среди причин авиакатастрофы не исключают и внешние факторы. Возбуждено уголовное производство.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    Депо.Хмельницкий

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39, рухнувшего днем в пятницу в Хмельницкой области, пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы, сообщает Depo.Хмельницкий, ссылаясь на предварительные данные.

    В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками.

    "Погибшие авиаторы были опытными", — сказано в сообщении.

    На месте падения самолета в Греции
    Канал ENA CHANNEL GREECE на Youtube
    Появилось видео с места падения самолета в Греции, где погибли украинцы

    Издание также уточняет, что обломки Л-39 и фрагменты тел пилотов разлетелись на расстояние более чем один километр от места падения машины. "Сейчас остатки (останки) собирают и изучают специалисты следственно-оперативных служб во главе с военной прокуратурой Западного региона", — говорится в сообщении.

    По информации прокуроров, среди причин аварии не исключают и внешние факторы.

    Возбуждено уголовное производство.

    Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота.

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