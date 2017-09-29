"Шумно летел, как реактивный". Очевидец о крушении самолета под Хмельницким

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Очевидцы утверждают, что слышали звуки взрыва и видели черный дым в районе крушения учебно-тренировочного самолета Л-39, рухнувшего днем в пятницу в Хмельницкой области.

Воздушное судно пролетало над селом Берегели Красиловского района и по неизвестным причинам упало.

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"Думали, что это самолет, который орошает поля. Поняли, что это военный. Он шумно летел, как реактивный. Так летают те, что из Староконстантинова. Он упал. Люди слышали звуки взрыва и видели черный дым. Ветер его быстро развеял. Видел, как из Хмельницкого на Берегели вернули автомобили полиции. Якобы некая лаборатория. Я не успел прочитать. Также над полем летал разведчик", — сообщил местному изданию Vsim.ua местный житель Николай.

Депо.Хмельницкий На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017

Самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. По данным СМИ, пилоты пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. В настоящее время журналистов на место происшествия не пускают — там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками. Возбуждено уголовное производство.