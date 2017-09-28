Скандал с самолетом. Минск вручил Киеву ноту и ждет объяснений

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. МИД Белоруссии вручил послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением воздушного пространства республики со стороны Украины самолетом DA-42, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В министерство иностранных дел был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Белоруссии руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины самолетом DA-42, имевшим место 25 сентября 2017 года", — говорится в сообщении белорусского МИД.

Как подчеркнули в пресс-службе, "отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений". Минск "исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем", добавили в ведомстве.

"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", — сообщили в МИД Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит делать все от него зависящее для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.