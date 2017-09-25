Посольство в Белоруссии о пересечении украинцами границы с РФ. Только авиацией

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Белоруссии рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусский государственную границу, запретила его пересечения гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций", — сообщает посольство.

МИД РФ сообщил, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении. В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.

По информации МИД Белоруссии, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственного рубежа не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.

"В связи с этим, Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан к существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", — сообщает пресс-служба.

Напомним, стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, который участвовал в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.