Инцидентом с вертолетом на учениях в РФ займется спецкомиссия

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Специальная комиссия из представителей Минобороны и авиационной промышленности создана для расследования самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Лужский в Ленинградской области, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". Как отмечали в пресс-службе, система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели, неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль без людей.

"Для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, состоящая из представителей Минобороны и авиационной промышленности (в холдинге "Вертолеты России" от комментариев… отказались), которой предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц", — пишет "Коммерсант".

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По словам источников газеты, самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета. Как поясняет издание, участники расследования установили, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этих данных будут проведены дополнительные экспертизы, сообщает издание.