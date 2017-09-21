Опасная игра. Трамп провоцирует появление у границ Китая 25 Чернобылей

РИА Новости Украина

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президент США пригрозил "полностью уничтожить Северную Корею", а также заявил о готовности к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит курс. Вместе с тем он Трамп призвал отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря.

Это крайне провокационные, опасные и взаимоисключающие заявления, заявили опрошенные агентством Sputnik эксперты.

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Делегация КНДР вышла из зала заседаний ГА ООН до начала выступления президента США. Она не услышала, как он в очередной раз назвал северокорейского лидера "мальчиком-ракетой". Менее эмоциональной, но весьма красноречивой оказалась и реакция Венесуэлы. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на ГА ООН, что президент США позволяет себе разговаривать с представителями других стран как с подчиненными.

Дональд Трамп не является президентом всего мира, каждая страна имеет право решать, какую систему ее правительство хочет развивать, отметил он. Министр также предупредил, что Венесуэла готова к защите своего суверенитета, поскольку не исключает любых действий со стороны США.

За Венесуэлу – своего стратегического партнера заступился Китай.

"Политика Китая в отношении Венесуэлы неизменна", — заявил глава МИД КНР Ван И на встрече на полях ГА ООН со своим венесуэльским коллегой.

Китай всегда поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, и считает, что правительство Венесуэлы и венесуэльцы способны решать проблемы путем переговоров в рамках правового поля и защищать национальную стабильность, отметил Ван И.

Наблюдатели считают, что Пекин принял вызов США в Венесуэле. Он будет всячески поддерживать Каракас, а также приветствовать попытки соседей и друзей этой страны в Латинской Америке помочь Венесуэле выйти из кризиса.

Президент США поблагодарил Китай, как и Россию за согласие ужесточить санкции против КНДР. Вместе с тем Китай не оставил без внимания беспрецедентные для трибуны ГА ООН высказывания Дональда Трампа об "уничтожении" КНДР.

"Китай надеется, что в сложившейся сложной и напряженной ситуации на Корейском полуострове все стороны будут проявлять сдержанность и создавать условия для возобновления переговорного процесса", – заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявлениепрезидента США.

Дипломат подчеркнул, что все резолюции СБ ООН четко ориентируют все стороны на содействие миру и стабильности на Корейском полуострове,необходимость политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

Новые угрозы в адрес КНДР с трибуны ГА ООН объясняются внутриполитической конъюнктурой в США и слабыми позициями самого президента, считает российский военный эксперт Константин Сивков. Вместе с тем он считает заявления Дональда Трампа провокационными и опасными для глобальной безопасности:

"Нельзя забывать, что такое удар по КНДР. Если США решатся на серьезную войну против Северной Кореи, то это будет означать только одно – 25 атомных реакторов в Южной Корее будут уничтожены ответным ударом со стороны КНДР. Это 25 Чернобылей на Корейском полуострове. Это фактически мертвая зона на полуострове. Это мертвая зона на значительной территории Китая. Это заражение огромных площадей на территории России. Это абсолютно непригодная для жизни большая часть территории Японии. По сравнению с этим авария на Фукусиме покажется детской хлопушкой. Фактически Трамп ведет дело к ядерному столкновению, причем надо понимать, что, если будет нанесен ядерный удар по Северной Корее, вряд ли останутся в стороне Китай и Россия".

На этом фоне лицемерно звучит призыв президента США к международному сообществу бороться с угрозами национальному суверенитету: "Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету — от Украины до Южно-Китайского моря".

Он не стал детализировать, кто и как угрожает суверенитету Украины и в акватории Южно-Китайского моря, оставив поле для комментариев. В Китае считают, что угроза его суверенным правам в этой акватории исходит именно от США. Поэтому пассаж Трампа может быть истолкован и как призыв к защите суверенитета Китая от происков самих США.

Эксперт Константин Сивков назвал заявления президента США взаимоисключающими.

"США фактически ведут иррегулярную политику, то есть они не имеют четкого курса, четкой позиции. С одной стороны, президент провозглашает незыблемость суверенитета. С другой стороны, объявляет о решимости вмешиваться во внутренние дела других стран.

С одной стороны, он фактически объявляет Китай как главного противника США – экономического, политического, военного. С другой стороны, он начинает нагнетать отношения с Россией, тем самым содействуя еще большему сближению Россиис Китаем. В частности, углублению российско-китайского военно-стратегического и военно-политическогосотрудничества. Следствием игр Трампа стало то, что ШОС стала больше внимания уделять вопросам военно-политического сотрудничества. Знаком тому стало принятие декларации о совместной борьбе с терроризмом. Это и борьба против гибридной войны.

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Гибридная война – это основной способ ведения войны США против других стран. То есть на основе такой декларации все страны ШОС объединились в борьбе против потенциальной американской и западной агрессии в ходе гибридных войн", – сказал Сивков.

Речь Трампа меньше всего похожана выступление главы крупного государства стрибуны ГА ООН, считает эксперт Центраисследования международных отношений Дипломатической академии Китая Чжоу Юншэн.

"Это выступление Трампа не похоже на официальную речь президента крупной державы на мировой политической площадке. Скорее это сорвавшиеся эмоции, содержащие частные обиды и личные выпады, лишенные каких-то границ. О чрезмерной горячности, в частности, свидетельствуют высказывания в адрес КНДР.

Кстати, и по содержанию его речь противоречива от начала и до конца. С одной стороны, он призывает государства Европы и Азии противостоять угрозам их суверенитету, но ведь и Венесуэла, и КНДР также являются суверенными государствами. Как же США могут в отношении них творить произвол, угрожая "уничтожением" или "дальнейшими действиями"? Неужели только проамериканские государства имеют право на суверенитет?

Речь Трампа содержит слишком много вольностей, в ней чувствуется дефицит политической культуры. Будучи президентом, надо выдерживать главное направление – политическую достоверность. Нельзя давать волю необузданному чувству ненависти, не подобает также личные эмоции возводить в ранг государственной политики, это крайне безответственно", – заключил китайский эксперт.