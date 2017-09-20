Главные мировые темы: землетрясение в Мексике, речь Трампа в ООН

РИА Новости Украина

Мощное землетрясение в Мексике

Основное внимание всех мировых СМИ обращено на ситуацию в Мексике, где во вторник вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

По последним данным местных властей, жертвами стихийного бедствия стали почти 150 человек, однако эта цифра может существенно возрасти, поскольку множество людей находятся под обломками рухнувших зданий.

Как отмечает Wall Street Journal, "число погибших растет каждый час".

Как пишет газета Los Angeles Times, эпицентр подземных толчков находился примерно в 150 километрах от мексиканской столицы Мехико, где были разрушены более 40 зданий.

По данным Independent, люди находятся на улице, опасаясь возможного обрушения домов.

Как отмечает газета Washington Post, землетрясение выпало на годовщину другого мощного землетрясения 1985 года, которое "опустошило" столицу Мексики и, по данным New York Times, унесло жизни порядка 10 тысяч человек. Свидетели того землетрясения отмечают, что подземные толчки, которые ощущались во вторник, были гораздо сильнее.

Как пишет газета Independent, в связи с годовщиной землетрясения в стране на сегодня были запланированы учения, на которых отрабатывается реакция населения в случае бедствия.

Газета Politico пишет о том, что президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки Мексике в связи с очередным мощным землетрясением.

"Быстрая реакция президента резко контрастирует с его запоздалой реакцией на землетрясение, которое произошло 7 сентября и унесло жизни более 90 человек", пишет издание.

Угрозы Трампа

США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН. Это заявление Трампа привлекло внимание многих мировых СМИ, среди них USA Today, Washington Post, Chicago Tribune, Independent, Guardian, Parisien и многих других.

Газета Washington Post пишет, что в нападках на главных врагов США – КНДР и Иран – Трамп был воинственным и прямым, и в эти моменты он звучал как его лента в Twitter.

"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США.

Трамп предложил посмотреть, как КНДР будет действовать.

"Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация — их единственное приемлемое будущее", — сказал он.

Газета Guardian отмечает как была встречена речь Трампа – в целом молчаливо и с отдельными "вспышками" неодобрительного шепота.

"В самом деле, 42-минутная речь Трампа не впечатлила некоторых мировых лидеров", – пишет газета USA Today.

Издание Independent назвало выступление Трампа наиболее ярким эпизодом "бряцания оружием".

Еще один подозреваемый в Лондоне

Британская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к недавнему теракту в лондонском метро, пишут зарубежные СМИ (Evening Standard, Independent, Daily Mail, Evening Times, Belfast Telegraph, Daile Sabah и другие).

Ранее по подозрению к причастности к теракту были задержаны двое других молодых людей. В задержании, которое произошло в 19.08 (21.08 по Киеву) в частном доме, принимали участие представители контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

Как пишет газета Evening Standard, по месту жительства подозреваемого в Ньюпорте (Уэльс) проводится обыск.

"Это продолжает быть стремительно развивающимся расследованием. Огромный объем деятельности произошел с момента атаки в пятницу. Сейчас три человека задержаны, обыски продолжаются по четырем адресам", — приводит газета слова главы контртеррористического подразделения лондонской полиции Дина Хейдона.

Как пишет издание Independent, 25-летний мужчина был задержан согласно закону о терроризме.

Газета Belfast Telegraph обратила внимание на то, что семья второго подозреваемого настаивает на его невиновности и отмечает. Что "он любит Соединенное Королевство".

В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших составляет 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Возможная отставка Джонсона

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон "не сможет смириться" с планами премьер-министра Терезы Мэй относительно осуществления Brexit и, вероятно, подаст в отставку еще до наступления выходных, если Мэй будет настаивать на своем, пишут британские СМИ (Telegraph, Mirror, Independent, Guardian, Huffington Post и многие другие).

Как пишет газета Telegraph, в личной беседе своим друзьям он рассказал, что не сможет смириться с такой версией Brexit, которая "впряжет" Британию в ЕС, заставив платить за доступ к Европейской экономической зоне и следовать основным законам и регламентам блока.

По данным газеты Huffington Post, журналисты в Нью-Йорке поймали его после пробежки и задали ему вопрос про отставку, на который он ответил "нет".

"Мы правительство, работающее вместе, мы гнездо поющих птиц", — приводит газета слова Джонсона.

Сам Джонсон, так же как и министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, ратует за такую сделку по Brexit, которая будет похожа на Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (Ceta), обсуждаемое Евросоюзом и Канадой. Оно подразумевает условия торговли, преимущественно свободной от пошлин, и позволит осуществить так называемый "чистый" выход из ЕС, за который изначально выступали сторонники Brexit.

Между тем, по данным газеты, Джонсон уже говорил на этот счет с Мэй в минувшую пятницу после того, как написал статью для Daily Telegraph, и изложил ей свои требования. Он заявил, что готов согласиться на платежи за доступ к единому рынку в переходный период, однако не после окончательного выхода из ЕС.

Ранее в своей статье Джонсон заявил, что Британия должна выплатить за свой выход из ЕС не больше того, что "она должна", и не должна платить ничего за доступ к единому рынку после Brexit.