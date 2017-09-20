Хроника 19 сентября: Трамп в ООН, Саакашвили в Киеве, бунт медиков, землетрясение в Мексике

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 19 сентября, в Киеве протестовали медработники, а экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев. Помимо этого во время пожара в Херсоне погибли трое детей, а в РФ опровергают сообщения о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Трамп призвал ООН защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря"

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

"Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — заявил президент США. Также он заявил, что США будут готовы полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.

Порошенко в США

Президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в США. Он уже успел выступить в Военной академии США "Вест-Пойнт" с речью, посвященной поставкам в Украину летального вооружения. Как отметил президент в своем Facebook, он "имел возможность развенчать ряд мифов" относительно оборонительных вооружений.

В Раде выразили недоверие и.о. министра здравоохранения Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, сообщила глава Комитета, член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец. По ее словам, одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом".

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Протест врачей в Киеве

Во вторник, 19 сентября, в Киеве протестовали медработники. Врачи требовали погасить задолженность по зарплате. Помимо этого медики добиваются увеличения финансирования всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным главы профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктории Коваль, сейчас в Украине на здравоохранение выделяется примерно3% ВВП. Также врачи требуют от властей не просто провести медицинскую реформу, но при этом не обойти стороной самих врачей.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине. По его словам, он не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов.



Пожар в Херсоне: в огне погибли трое детей

В Херсоне на улице Пилипа Орлика, 33 полностью сгорели 11 квартир, погибли три человека. Пожар могло спровоцировать короткое замыкание электропроводки, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области. "Рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых наиболее вероятная — короткое замыкание электропроводки", — заявили в полиции.

Мощное землетрясение в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в Мексике. По последним данным, погибли 226 человек, однако число жертв может увеличиться. В частности, по данным местных СМИ, жертвами обрушения школы Colegio Rebsamen в Мехико в результате мощного землетрясении стали 22 ребенка и двое взрослых.

Инцидентом с вертолетом на учениях в РФ

Специальная комиссия из представителей Минобороны и авиационной промышленности создана для расследования самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Лужский в Ленинградской области. Ранее пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени".

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Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения "Смайлика". 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения "улыбающегося лица" в тексте, который набирается на компьютере.