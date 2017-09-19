О чем говорят в мире: "Мария" пятой категории, мечты Трампа

РИА Новости Украина

Как во Франции, только лучше

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник заявил, что был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии и хочет организовать что-то подобное в Вашингтоне на День независимости США 4 июля, об этом написали мировые СМИ (Washington Post, Guardian, Chicago Tribune).

Как отмечает Washington Post, комментарии Трампа вызвали смех у Макрона и других чиновников, сидящих вокруг них. Газета отмечает по поводу визита Трампа в Париж во время проведения мероприятия, что, хотя Трамп "очень непопулярен во Франции", Макрон пригласил его… в попытке укрепить отношения между двумя странами.

"Длительный парад, казалось, взволновал президента", — пишет издание.

"В типичной трамповской манере президент сказал, что хочет, чтобы парад был больше и лучше, чем тот, который он увидел во Франции", — отмечает Guardian.

По информации газеты, Трамп обсуждал идею о проведении парада с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Испания выгоняет посла КНДР

МИД Испании объявил посла КНДР в стране персона нон грата после нескольких ядерных испытаний Пхеньяна, сообщают многие мировые СМИ (Pais, Mirror, Washington Post, Korea Herald, Telegraph, Guardian).

Как пишет Telegraph, правительство страны потребовало, чтобы северокорейский посол покинул Испанию до 30 сентября.

Газета Korea Herald отмечает, что это "первая подтвержденная запланированная высылка посла КНДР из европейской страны".

Washington Post пишет, что Испания в своем объявлении посла персона нон грата последовала примеру Мексики, Перу и Кувейта.

Ураган "Мария" достиг пятой категории

Ураган "Мария" в понедельник достиг максимальной пятой категории, эта новость попала на первые полосы многих газет (Wall Street Journal, Huffington Post, Guardian, Washington Post, Los Angeles Times).

Как пишет Washington Post, ураган усилился до опасной категории, обрушился на остров Доминика в Карибском море и может стать еще сильнее. По данным газеты, власти Доминики закрыли школы и правительственные офисы и требуют, чтобы люди покинули опасные зоны.

Huffington Post сообщает, что ураган движется к Пуэрто-Рико и Виргинским островам и может достигнуть этих островов к среде.

Как отмечает Wall Street Journal, Национальный центр ураганов США сообщил, что "падение Марии на все эти острова может вызвать угрожающие жизни ливневые паводки и оползни".

Сто тысяч евро смыли в унитаз банка в Швейцарии

Мировые СМИ (Wall Street Journal, Spiegel, Daily Mail, Telegraph) пишут про загадочный случай в швейцарском подразделении банка UBS.

Следователи в Женеве пытаются определить, зачем две женщины смыли около 100 тысяч евро в разрезанных купюрах по 500 евро в туалетах подразделения банка UBS и трех ближайших ресторанов.

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Местные власти узнали о произошедшем вследствие того, что туалеты засорились. Личности злоумышленниц были установлены благодаря камерам слежения. Прокуратура выясняет, были ли получены уничтоженные деньги в результате преступной деятельности.

Как пишет Wall Street Journal, "уничтожение валюты не является преступлением в Швейцарии… интрига состоит в том, что евро не часто используются в Швейцарии, которая не входит в еврозону и использует франки".