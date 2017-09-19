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    Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной категории

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    В Украину движется смертельный ураган (130)

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    Национальный центр предупреждения ураганов США проинформировал, что центр урагана "Мария"и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики.

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

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    "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", — сообщил центр.

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    Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

    В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", который сформировался в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.

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