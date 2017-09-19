Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной категории

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

"Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", — сообщил центр.

Читайте также: Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", который сформировался в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.