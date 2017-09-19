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    Ураган "Мария" в Атлантике достиг "чрезвычайно опасной" категории

    Тема:

    В Украину движется смертельный ураган (132)

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    Национальный центр ураганов США подтверждает, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона.
    Ураган в США. Архивное фото
    AP Photo/Wilfredo Lee

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сообщил Национальный центр ураганов США.

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    Sputnik Mundo
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    В сообщении центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.

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    Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. 

    Ранее в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

    ​Напомним, разрушительный ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде (США), где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.

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