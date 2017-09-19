Ураган "Мария" в Атлантике достиг "чрезвычайно опасной" категории

AP Photo/Wilfredo Lee

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сообщил Национальный центр ураганов США.

В сообщении центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.

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Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

Ранее в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

Our thoughts and prayers go towards the Caribbean islands this week. Hurricane #Maria is coming their way. pic.twitter.com/dTmyu8Q2oQ — Purpose Tour Updates (@PurposeTourInfo) 18 сентября 2017 г.

​Напомним, разрушительный ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде (США), где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.