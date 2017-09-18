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    Главные мировые темы: кличка от Трампа, лауреаты "Эмми"

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (239)

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    Мировые СМИ пишут о ситуации вокруг Корейского полуострова, обсуждают награды Академии телевизионных искусств и наук США, а также сообщают подробности о подозреваемых в Лондоне.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    "Ракетный человек" 

    Обстановка, складывающаяся вокруг Корейского полуострова на фоне ядерного и ракетных испытаний КНДР, продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ, подпитываемая заявлениями политиков на этот счет.

    Видео запуска баллистической ракеты КНДР
    Канал Korean People's Army в Youtube
    Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в заметке изданию New York Times призвал международное сообщество держаться вместе перед лицом непосредственной и "небывалой угрозы" со стороны КНДР. 

    Президент США Дональд Трамп в Twitter, как отмечает газета Guardian, "в насмешку назвал" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "ракетным человеком". Президент также предположил, что в КНДР формируются длинные очереди за бензином из-за новых санкций ООН. 

    Газета Washington Post отметила более резкую риторику Вашингтона в адрес Пхеньяна, упомянув также заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что если КНДР продолжит себя безрассудно вести, а США придется защищаться или защищать союзников, "Северная Корея будет уничтожена".

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    "Эмми" 

    В США состоялась церемония вручения престижной награды Академии телевизионных искусств и наук США "Эмми", очередное 69-е мероприятие проходило в Лос-Анджелесе в воскресный вечер в Microsoft Theater. Об этом пишут многие западные СМИ, в целом отмечая общую атмосферу проходившей церемонии и рассказывая об обладателях премии в различных номинациях. 

    Издание Guardian пишет, что церемония была "политически окрашенной". 

    "Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп был предметом большей части шуток в этот вечер", — пишет издание Washington Post. 

    Один из актеров в действительности получил "Эмми" за Трампа. Алек Болдуин, известный своими пародиями на американского президента в комедийном телешоу Saturday Night Live, пошутил и в этот раз.

    @CBS
    Алек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа

    "Я полагаю, я должен сказать: мистер президент, наконец, это ваша "Эмми", — сказал актер. 

    Другими обладателями Эмми стали сериал "Вице-президент" в категории "Лучший комедийный сериал" и "Рассказ служанки" как лучший драматический сериал.

    Rolling Stone на продажу 

    Основатель и владелец американского журнала Rolling Stone, посвященного музыке и современной культуре, Янн Веннер продаст контрольный пакет акций издания, пишет газета New York Times. 

    Сам Веннер заявил, что любит свою работу, наслаждается ею и наслаждался долгое время, однако в данный момент ищет покупателя, который понимал бы миссию журнала. 

    План по продаже был разработан сыном основателя Гусом Веннером из-за финансовых затруднений. Основатель компании и его сын заявили, что хотят остаться работать в издании, однако, по их словам, окончательное решение примет новый владелец. 

    Стоимость потенциальной сделки не называется. Журналу в этом году исполняется 50 лет, отмечает издание Billboard.

    Подозреваемые в Лондоне

    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Теракт в метро Лондона: самодельная бомба, много пострадавших

    Многие британские СМИ сообщили подробности о подозреваемых, задержанных в связи с терактом в лондонском метро. 

    Газета Telegraph пишет, что один из них, 18-летний молодой человек, чьего имени СМИ не называют, прибыл из Ирака несколько лет назад и воспитывался в приемной семье пожилой парой Пенни и Роном Джонс. Арестованный, как отмечает издание, уже несколько раз попадал под внимание правоохранительных органов. 

    Второй задержанный, 21-летний мужчина по имени Яхья Фаррух, является беженцем из Сирии и какое-то время воспитывался в той же приемной семье, где его буквально "осыпали любовью", пишет издание Daily Mail. 

    Газета сообщает, что задержанный не был религиозен, проявлял интерес к наркотикам и алкоголю, как он сам об этом говорил в социальных сетях. 

    Guardian добавляет, что приютившая подозреваемых пожилая пара за всю свою жизнь воспитала более 250 детей и удостоилась ордена Британской империи несколько лет назад.

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