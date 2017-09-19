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    Ураган "Мария". На американских Виргинских островах объявлен режим ЧП

    Тема:

    В Украину движется смертельный ураган (131)

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    Режим ЧП объявляется для оказания федеральной помощи заморским территориям Соединенных Штетов в ликвидации последствий стихии.
    Ураган «Ирма» во Флориде. Архивное фото
    AP Photo/Wilfredo Lee

    КИЕВ, 19 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на американских Виргинских островах из-за приближающегося урагана "Мария", сообщила пресс-служба Белого дома.

    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Stephen Yang
    Ураган "Ирма": масштабные последствия

    Режим объявляется для оказания федеральной помощи заморским территориям США в ликвидации последствий стихии. Как и в большинстве таких случаев, федеральное финансирование будет покрывать 75% таких работ. Режим ЧП считается действующим с 16 сентября.

    Ранее в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.

    Напомним, разрушительный ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды 10 сентября. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.


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