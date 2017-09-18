наверх
18.09.201716:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ураган "Мария" в Атлантике усиливается

    Тема:

    В Украину движется смертельный ураган (129)

    (обновлено: )106
    Как сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов, ураган "Мария" движется в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час.
    Ураган в Атлантике. Архивное фото
    Sputnik Mundo

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Категория опасности урагана "Мария" в Атлантике повысилась до второй по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

    Ранее в понедельник максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен из-за урагана во французском заморском департаменте Мартинике.

    По данным метеорологической службы, ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость урагана составляет 177 километров в час.

    В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", который сформировался в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения директору детского лагеря "Виктория"
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии