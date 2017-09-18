Ураган "Мария" в Атлантике усиливается

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Категория опасности урагана "Мария" в Атлантике повысилась до второй по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ранее в понедельник максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен из-за урагана во французском заморском департаменте Мартинике.

По данным метеорологической службы, ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость урагана составляет 177 километров в час.

В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", который сформировался в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.