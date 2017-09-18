Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

РИА Новости Украина
Даже фотографии играющих в домино кубинцев, несмотря на наводнение, или танцующих людей по пояс в воде, не смогли конкурировать со снимком маленького мальчика с бюстом Хосе Марти, национального героя Кубы, в руках среди упавших веток деревьев.
В эксклюзивном интервью Sputnik, автор фотографии Яндер Самора, один из самых титулованных молодых кубинских фотографов, поделился с агентством своими впечатлениями от работы в эпицентре стихии.
"Газета Гранма направила меня в Сьего-де-Авила (Ciego de Ávila), чтобы сделать фоторепортаж урагана в одной из наиболее подвергнутых действию стихии провинций, согласно прогнозам. Я выбрал северное побережье, потому что хотел передать ситуацию из центра эвакуации, — сказал фотожурналист. – Город называется Пунта Алегре (Punta Alegre), очень скромный рыбацкий город. Поскольку я приехал заранее, я смог пофотографировать до прихода урагана".
По мере приближения Ирмы ситуация осложнилась.
"Мы были без связи с внешним миром. Хотя все поддерживали друг друга, люди начали отчаиваться. Представьте себе, мы были без электричества, воды и еды… Ранним утром во время урагана никто не мог спать. Ветер был ужасный, крыши летали, море заполнило деревню водорослями и унесло дома у берега", — вспомнил Яндер.
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"Люди забегали в магазины у моря, чтобы забрать еду до того, как её унесут волны. На следующее утро, когда все уже было спокойно, но шел дождь, многие все еще искали бутылки пива и рома под водой. Ураган нанес очень большой урон. Местные люди очень бедны, и многие из них потеряли дома", — рассказал молодой фотограф.
В разгар трагедии он увидел мальчика по имени Хорхе Даниэль.
"Он нашел бюст на берегу моря и крепко обнимал Хосе Марти".
Так появилась фотография, символ надежды, мужества и стойкости кубинца. И напоминание о ценностях, которые должны быть сохранены после ураганов, как природных, так и политических.
"Даже сегодня, почти неделю спустя после урагана, когда я вернулся сюда, чтобы найти ребенка с фотографии, здесь до сих пор нет электричества и сигнала сотовой связи".