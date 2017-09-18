Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

РИА Новости Украина

Даже фотографии играющих в домино кубинцев, несмотря на наводнение, или танцующих людей по пояс в воде, не смогли конкурировать со снимком маленького мальчика с бюстом Хосе Марти, национального героя Кубы, в руках среди упавших веток деревьев.

В эксклюзивном интервью Sputnik, автор фотографии Яндер Самора, один из самых титулованных молодых кубинских фотографов, поделился с агентством своими впечатлениями от работы в эпицентре стихии.

"Газета Гранма направила меня в Сьего-де-Авила (Ciego de Ávila), чтобы сделать фоторепортаж урагана в одной из наиболее подвергнутых действию стихии провинций, согласно прогнозам. Я выбрал северное побережье, потому что хотел передать ситуацию из центра эвакуации, — сказал фотожурналист. – Город называется Пунта Алегре (Punta Alegre), очень скромный рыбацкий город. Поскольку я приехал заранее, я смог пофотографировать до прихода урагана".

Sputnik Mundo Ураган "Ирма" на Кубе

По мере приближения Ирмы ситуация осложнилась.

"Мы были без связи с внешним миром. Хотя все поддерживали друг друга, люди начали отчаиваться. Представьте себе, мы были без электричества, воды и еды… Ранним утром во время урагана никто не мог спать. Ветер был ужасный, крыши летали, море заполнило деревню водорослями и унесло дома у берега", — вспомнил Яндер.

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"Люди забегали в магазины у моря, чтобы забрать еду до того, как её унесут волны. На следующее утро, когда все уже было спокойно, но шел дождь, многие все еще искали бутылки пива и рома под водой. Ураган нанес очень большой урон. Местные люди очень бедны, и многие из них потеряли дома", — рассказал молодой фотограф.

Sputnik Mundo Ураган "Ирма" на Кубе

В разгар трагедии он увидел мальчика по имени Хорхе Даниэль.

"Он нашел бюст на берегу моря и крепко обнимал Хосе Марти".

Так появилась фотография, символ надежды, мужества и стойкости кубинца. И напоминание о ценностях, которые должны быть сохранены после ураганов, как природных, так и политических.

Sputnik Mundo Ураган "Ирма" на Кубе

"Даже сегодня, почти неделю спустя после урагана, когда я вернулся сюда, чтобы найти ребенка с фотографии, здесь до сих пор нет электричества и сигнала сотовой связи".