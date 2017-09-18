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    Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

    (обновлено: )352
    Вопреки ожиданиям, самый популярный снимок в социальных сетях среди множества фотографий ураганных дней на острове Свободы запечатлел не огромные волны на набережной Гаваны и не последствия сильнейшего ветра, сметающего всё на своем пути.
    Ураган Ирма на Кубе
    Sputnik Mundo

    РИА Новости Украина

    Даже фотографии играющих в домино кубинцев, несмотря на наводнение, или танцующих людей по пояс в воде, не смогли конкурировать со снимком маленького мальчика с бюстом Хосе Марти, национального героя Кубы, в руках среди упавших веток деревьев.

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    Канал TOK на youtube
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    В эксклюзивном интервью Sputnik, автор фотографии Яндер Самора, один из самых титулованных молодых кубинских фотографов, поделился с агентством своими впечатлениями от работы в эпицентре стихии.

    "Газета Гранма направила меня в Сьего-де-Авила (Ciego de Ávila), чтобы сделать фоторепортаж урагана в одной из наиболее подвергнутых действию стихии провинций, согласно прогнозам. Я выбрал северное побережье, потому что хотел передать ситуацию из центра эвакуации, — сказал фотожурналист. – Город называется Пунта Алегре (Punta Alegre), очень скромный рыбацкий город. Поскольку я приехал заранее, я смог пофотографировать до прихода урагана".

    Sputnik Mundo
    Ураган "Ирма" на Кубе

    По мере приближения Ирмы ситуация осложнилась.

    "Мы были без связи с внешним миром. Хотя все поддерживали друг друга, люди начали отчаиваться. Представьте себе, мы были без электричества, воды и еды… Ранним утром во время урагана никто не мог спать. Ветер был ужасный, крыши летали, море заполнило деревню водорослями и унесло дома у берега", — вспомнил Яндер.

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    "Люди забегали в магазины у моря, чтобы забрать еду до того, как её унесут волны. На следующее утро, когда все уже было спокойно, но шел дождь, многие все еще искали бутылки пива и рома под водой. Ураган нанес очень большой урон. Местные люди очень бедны, и многие из них потеряли дома", — рассказал молодой фотограф.

    Sputnik Mundo
    Ураган "Ирма" на Кубе

    В разгар трагедии он увидел мальчика по имени Хорхе Даниэль

    "Он нашел бюст на берегу моря и крепко обнимал Хосе Марти".

    Так появилась фотография, символ надежды, мужества и стойкости кубинца. И напоминание о ценностях, которые должны быть сохранены после ураганов, как природных, так и политических.

    Sputnik Mundo
    Ураган "Ирма" на Кубе

    "Даже сегодня, почти неделю спустя после урагана, когда я вернулся сюда, чтобы найти ребенка с фотографии, здесь до сих пор нет электричества и сигнала сотовой связи".

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