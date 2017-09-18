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    Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (124)

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    По информации Центра предупреждения ураганов США, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос.
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Alvin Baez

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Мария", сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана, приближаясь к Малым Антильским островам, сообщает Центр предупреждения ураганов США.

    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Stephen Yang
    Ураган "Ирма": масштабные последствия

    Смотрите также: На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

    По его данным, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос. Как сообщают синоптики, максимальная скорость порывов ветра достигает 120 километров час.

    В начале сентября над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган "Хосе" находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении. В четверг метеорологи предупредили, что "Хосе" может усилиться к выходным.

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