Возле Мексики тропический шторм "Норма" превратился в ураган

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Возле Мексики тропический шторм "Норма" усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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"Норма" стала ураганом", — говорится на сайте центра.

По его данным, к понедельнику ураган достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра урагана "Норма" достигает 120 км/ч.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Макс" достиг тихоокеанского побережья Мексики.

Напомним, ураган "Ирма" нанес сильный ущерб США.