наверх
16.09.201708:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Возле Мексики тропический шторм "Норма" превратился в ураган

    (обновлено: )19
    К понедельнику ураган достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра урагана "Норма" достигает 120 км/ч.
    Ураган
    flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Возле Мексики тропический шторм "Норма" усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

    Смотрите также: Ураган "Ирма": масштабные последствия

    "Норма" стала ураганом", — говорится на сайте центра.

    По его данным, к понедельнику ураган достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра урагана "Норма" достигает 120 км/ч.

    Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Макс" достиг тихоокеанского побережья Мексики.

    Напомним, ураган "Ирма" нанес сильный ущерб США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне