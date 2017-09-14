Тропический шторм "Хосе" может вновь усилиться до урагана

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Тропический шторм "Хосе" может усилиться к выходным, сообщает в четверг Центр предупреждения ураганов США.

В настоящее время "Хосе" находится к югу от Бермудски островов в Атлантике и движется в северо-западном направлении. По расчетам метеорологов, он продолжит движение в течение пятницы, после чего повернет на восток.

"В настоящее время сила ветра ослабла до 110 километров в час некоторое усиление может начаться в пятницу и "Хосе", возможно, снова станет ураганом к выходным", — говорится в сообщении.

Ожидается, что шторм обрушится на районы Багамских и Бермудских островов, Пуэрто-Рико, юго-восточное побережье США, после чего в течение нескольких дней будет ощущаться на средне-атлантическом побережье США.

Ранее ураган "Ирма" нанес серьезные повреждения ряду островов Карибского бассейна и направился к американскому штату Флорида, где ослаб до уровня тропического шторма.