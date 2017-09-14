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    Тропический шторм "Хосе" может вновь усилиться до урагана

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (122)

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    Центр предупреждения ураганов США сообщает, что сейчас сила ветра ослабла до 110 километров в час некоторое усиление может начаться в пятницу и "Хосе", возможно, снова станет ураганом к выходным.
    Последствия урагана в США
    REUTERS Alvin Baez

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Тропический шторм "Хосе" может усилиться к выходным, сообщает в четверг Центр предупреждения ураганов США.

    Нефтяной терминал. Архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
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    В настоящее время "Хосе" находится к югу от Бермудски островов в Атлантике и движется в северо-западном направлении. По расчетам метеорологов, он продолжит движение в течение пятницы, после чего повернет на восток.

    "В настоящее время сила ветра ослабла до 110 километров в час некоторое усиление может начаться в пятницу и "Хосе", возможно, снова станет ураганом к выходным", — говорится в сообщении.

    Ожидается, что шторм обрушится на районы Багамских и Бермудских островов, Пуэрто-Рико, юго-восточное побережье США, после чего в течение нескольких дней будет ощущаться на средне-атлантическом побережье США.

    Ранее ураган "Ирма" нанес серьезные повреждения ряду островов Карибского бассейна и направился к американскому штату Флорида, где ослаб до уровня тропического шторма.

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