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12.09.201718:43
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    Фотоленты

    Ураган "Ирма": масштабные последствия

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (118)

    (обновлено: )100
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Stephen Yang
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Stephen Yang
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Joe Skipper
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Stephen Yang
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Tami Chappell
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Adrees Latif
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS St Johns County Fire Rescue/Handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Carlo Allegri
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Mark Makela
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Mark Makela
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Mark Makela
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Alvin Baez
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS LPhot Joel Rouse/Ministry of Defence handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Captain George Eatwell RM/Ministry of Defence handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Captain George Eatwell RM/Ministry of Defence handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS LPhot Joel Rouse/Ministry of Defence handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS Alvin Baez

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    Около 10 тысяч военнослужащих приняли участие в ликвидации последствий урагана "Ирма", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя сухопутных сил ВС США Патрика Сейбера.

    По его словам, были задействованы более 9,9 тысячи солдат и гражданские лица из инженерного корпуса США. Сухопутные силы также предоставили для спасательных операций 6 самолетов, 500 грузовиков и более 80 электрогенераторов, а в запасе на случай непредвиденного развития событий готовы 150 самолетов, 600 генераторов, 150 моторных лодок и почти 3 тысячи грузовиков.

    Смотрите также: Разгул "Ирмы". Эвакуация фламинго впечатлила сеть

    Ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде, где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.

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