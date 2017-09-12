Ураган "Ирма": масштабные последствия

Около 10 тысяч военнослужащих приняли участие в ликвидации последствий урагана "Ирма", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя сухопутных сил ВС США Патрика Сейбера.

По его словам, были задействованы более 9,9 тысячи солдат и гражданские лица из инженерного корпуса США. Сухопутные силы также предоставили для спасательных операций 6 самолетов, 500 грузовиков и более 80 электрогенераторов, а в запасе на случай непредвиденного развития событий готовы 150 самолетов, 600 генераторов, 150 моторных лодок и почти 3 тысячи грузовиков.

Смотрите также: Разгул "Ирмы". Эвакуация фламинго впечатлила сеть

Ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде, где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.