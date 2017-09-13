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    Ураган "Харви" вынес на пляж загадочное существо

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    Большинство биологов согласились, что это должна быть какая-то рыба, например, особый тип угрей. Несколько экспертов считают, что это чешуйчатая змея-угорь.
    Последствия урагана Ирма
    REUTERS LPhot Joel Rouse/Ministry of Defence handout via REUTERS

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Таинственное морское существо с острыми большим целиндрическим корпусом, зубами-резцами, хвостом и отсутствием глаз выбросило на один из техасских пляжей после урагана "Харви", сообщает Dailymail.

    Фото из открытых источников
    Ураган "Харви" вынес на техасский пляж загадочное существо с острыми зубами

    Существо обнаружила Прити Десай, которая и выложила фотографии мертвого существа в Twitter, чтобы выяснить, что это за вид. Большинство биологов согласились, что это должна быть какая-то рыба, например, особый тип угрей. Несколько экспертов считают, что это чешуйчатая змея-угорь, которая водится в Мексиканском заливе.

    Напомним, ураган "Ирма" обрушился на Карибское море, а позднее на юго-западную часть Флориды. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.

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