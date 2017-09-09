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    На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

    (обновлено: )47
    Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до опасной четвертой категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.
    euronews (на русском)

    Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час. "Хосе" направляется на восток к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

    "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

    На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

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    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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