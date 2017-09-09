На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час. "Хосе" направляется на восток к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

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Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.