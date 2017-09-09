Ураган "Ирма" ослаб, продвигаясь над Кубой

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до четвертой, двигаясь над кубинским архипелагом Камагуэй, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ранее центр, объявив в субботу утром об усилении урагана до максимальной категории, сообщил о расширении предупредительной зоны до штата Флорида на юго-востоке США. Скорость ветра на тот момент достигала 160 миль в час (257,5 километров в час).

В данный момент, согласно данным метеорологов, скорость ветра достигает 155 миль в час (250 километров в час). Ураган движется западном-северо-западном направлении на скорости порядка 19 километров в час и находится в 395 километрах к юго-востоку от города Майями в штате Флорида.

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

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Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.