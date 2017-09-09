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    В штате Алабама ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма"

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (89)

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    Губернатор американского штата Кэй Айви сообщила, что "провела разговор с губернатором Флориды и пообещала полную поддержку от жителей Алабамы".
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила о введении режима ЧС в связи с ураганом "Ирма", говорится в сообщении на официальном сайте губернатора.

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    "Алабама должна быть готова, в случае если шторм придет к нам. Мы также должны быть готовы удовлетворить потребности соседних штатов, которым грозит удар шторма. Я нахожусь в контакте с группой по чрезвычайным операциям для контроля любой угрозы, которую "Ирма" может представить нашему штату. В этой связи я объявляю режим ЧС ", — заявила Айви.

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    Губернатор сообщила, что "провела разговор с губернатором Флориды и пообещала полную поддержку от жителей Алабамы".

    "Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

    На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

    Ураган "Ирма" причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

    ​​Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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