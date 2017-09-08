На пути к Карибам: ураган "Хосе" усилился до 4 категории

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до опасной четвертой категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час. "Хосе" направляется на восток к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

Напомним, ураган "Ирма" направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а до выходных он может ударить по американскому штату Флорида, власть которого готовится к масштабным разрушениям и уже эвакуировала жителей и туристов из опасных районов.