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    На пути к Карибам: ураган "Хосе" усилился до 4 категории

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (87)

    (обновлено: )163
    По данным Национального центра США по предупреждению ураганов, скорость ветра превысила 240 километров в час. "Хосе" направляется на восток к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".
    Скриншот инфографики Национального центра США по предупреждению ураганов

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до опасной четвертой категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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    Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час. "Хосе" направляется на восток к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

    Напомним, ураган "Ирма" направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а до выходных он может ударить по американскому штату Флорида, власть которого готовится к масштабным разрушениям и уже эвакуировала жителей и туристов из опасных районов.

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