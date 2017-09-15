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    Трамп не знал о существовании ураганов пятой категории - СМИ

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (123)

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    Президент США Дональд Трамп признался, что ранее даже не предполагал, что существуют ураганы пятой, наивысшей, категории.
    Президент США Дональд Трамп с супругой инспектируют пострадавшие от урагана Ирма районы
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о существовании ураганов пятой, наивысшей, категории, пишет газета Hill.

    "Я даже не знал, что пятая категория существует", — сообщил Трамп журналистам после поездки в штат Флорида, пострадавший от урагана "Ирма".

    Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.

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