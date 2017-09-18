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    Общество

    На Украину надвигается страшный ураган из Румынии

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    Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины. Экстренные службы просят жителей не выходить на улицу.
    Ураган в Румынии
    digi24.ro

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Ураган из Румынии, согласно прогнозам синоптиков, движется в сторону Украины, передает ВВС.

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    REUTERS Stephen Yang
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    Ранее стало известно, что в Румынии восемь человек погибли и около 70 были доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

    Сообщается, что большая часть жертв и пострадавших – жители города Тимишоара и его окрестностей. 

    Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

    "Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", — сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

    Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины. Экстренные службы просят жителей не выходить на улицу. 

    Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.

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