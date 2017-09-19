Ураган "Мария" разворотил дом премьер-министра Доминики

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Мощнейший ураган "Мария", набравший силу пятой категории, обрушился в понедельник вечером на островное государство Доминика в Карибском море и нанес серьезный урон дому премьер-министра Рузвельта Скеррита.

"Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", — написал Скеррит на своей странице в социальной сети Facebook.

Через несколько минут глава правительства Доминики уточнил, что сам он не пострадал. "Меня спасли", — написал Скеррит.

Ураган "Мария" достиг максимальной, пятой категории, сообщил ранее Национальный центр ураганов США. В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы значительно превышают это значение.

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Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

Напомним, разрушительный ураган "Ирма" опасной 5-й категории по пятибалльной шкале нанес серьезный ущерб ряду островов Карибского бассейна, а затем переместился к Флориде (США), где постепенно ослаб до тропического шторма. Эвакуация была объявлена на территориях Флориды, где проживают около 6,3 миллиона жителей. Около 114 тысяч человек были размещены в 500 временных убежищах. В результате урагана погибли не менее 20 человек, из них минимум трое на территории Флориды.