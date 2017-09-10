Ураган "Ирма" добрался до Флориды

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко неподалеку от юго-западного побережья американского штата Флорида, об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысший — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 115 миль в час (185 км/час).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.