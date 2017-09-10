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10.09.201718:12
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    Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (103)

    (обновлено: )29
    Почти 270 тысяч человек в американском штате Флорида остались без электричества при приближении урагана "Ирма", сообщает компания Florida Power & Light.
    CBS News

    По информации на сайте поставщика электроэнергии, сильнее всего повреждены линии в самом населенном округе штата Майями-Дейд, где расположен второй по величине город Флориды — Майями.

    Последствия урагана Ирма. Архивное фото
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    Ураган четвертой категории "Ирма" сейчас приближается к архипелагу Флорида-Кис со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час.

    Из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщила нацгвардия США, более тысячи граждан были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США.

    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат так же 6,3 миллиона жителей Флориды. Из-за порывов ветра в штате уже более 76 тысяч людей остались без электричества, сообщил губернатор штата Рик Скотт.

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